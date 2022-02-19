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Подлесный Иван Тимофеевич

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Место рождения

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

19.09.1937

Дата смерти

19.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1937

Отец: Подлесный Тимофей Игнатьевич

Мать: Подлесная (Грецкая) Ульяна Иосифовна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подлесный . .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлесная . .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлесная . .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Подлесный Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
19.02.2022
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Последствия инсульта

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