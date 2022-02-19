Подлесный Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1937
Дата смерти19.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подлесный . .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлесная . .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлесная . .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Подлесный Сергей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.02.2022
Последствия инсульта