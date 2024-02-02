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Вавилина Евгения Александровна
Вавилина Евгения Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.1992
Пол
Женский
Отец
Вавилин Александр Владимирович
1959 г.р.
Мать
Вавилина (Галкина) Валентина Спиридоновна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1992
Отец:
Вавилин Александр Владимирович
Мать:
Вавилина Валентина Спиридоновна
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