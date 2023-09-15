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Хайруллин Зиннур

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Ирек Зиннурович

Мать ребёнка: Хайруллина Мәрьям (Марьям)

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Фарид (Фәрит) Зиннурович

Мать ребёнка: Хайруллина Мәрьям (Марьям)

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Фаим (Фәим) Зиннурович

Мать ребёнка: Хайруллина Мәрьям (Марьям)

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин (Анас) Әнәс Зиннурович

Мать ребёнка: Хайруллина Мәрьям (Марьям)

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Мәрьям (Марьям)

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