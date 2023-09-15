Хайруллин Зиннур
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Ирек Зиннурович
Мать ребёнка: Хайруллина Мәрьям (Марьям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Фарид (Фәрит) Зиннурович
Мать ребёнка: Хайруллина Мәрьям (Марьям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Фаим (Фәим) Зиннурович
Мать ребёнка: Хайруллина Мәрьям (Марьям)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин (Анас) Әнәс Зиннурович
Мать ребёнка: Хайруллина Мәрьям (Марьям)
Бракосочетание
Неизвестно