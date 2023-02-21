Хилинов Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилинов Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хилинов Сергей Сафронович

Мать: Хилинова Елена Васильевна

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