Сытежева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Федор
Мать: Мачеха Мачеха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сытежев Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сытежев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гунда Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Сытежев Андрей