Сытежев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сытежева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сытежев Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Сытежева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сытежев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Сытежева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гунда Тамара
Мать ребёнка: Елина Елизавета