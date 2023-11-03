Сытежев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытежев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сытежев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Сытежева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сытежев Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Сытежева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сытежев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Сытежева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гунда Тамара

Мать ребёнка: Елина Елизавета

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