Руслякова (Минеева) Евдокия Романовна
Место рожденияГладышева
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1888
Отец: Минеев Роман
Мать: не указана
Гладышева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: ? Васильевна
Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович
Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
1910
Дочь: ? Васильевна
Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович
Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
30.06.1912
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович
Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович
Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
08.10.1917
Дочь: Виноградова Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович
починок Ново-Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно