Руслякова (Минеева) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руслякова (Минеева) Евдокия Романовна

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Место рождения

Гладышева

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Минеев Роман

Мать: не указана

Гладышева
Рождение ребёнка
1907

Дочь: ? Васильевна

Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ? Васильевна

Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
30.06.1912

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
1913

Сын: Русляков ? Васильевич

Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
08.10.1917

Дочь: Виноградова Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Русляков Василий Якимович

починок Ново-Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русляков Василий Якимович

Смерть
Неизвестно
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