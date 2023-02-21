Гром (Коржовская) Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1904
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-GHMT Указан возраст Дмитрия 49 (должно быть 54) и возраст Ксении 24
Рождение ребёнка
04.05.1905
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-K6WQ
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Гликерия Димитриевна
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-G2RD
Рождение ребёнка
13.09.1909
Дочь: Марфа Димитриевна
Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-2VCR
Смерть
Неизвестно