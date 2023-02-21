Гром (Коржовская) Ксения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гром (Коржовская) Ксения Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1904

Муж: Гром Дмитрий Корнилиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-GHMT Указан возраст Дмитрия 49 (должно быть 54) и возраст Ксении 24
Рождение ребёнка
04.05.1905

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-K6WQ
Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Гликерия Димитриевна

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-G2RD
Рождение ребёнка
13.09.1909

Дочь: Марфа Димитриевна

Отец ребёнка: Гром Дмитрий Корнилиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-2VCR
Смерть
Неизвестно
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