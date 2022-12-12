Гром Дмитрий Корнилиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1850
Отец: Гром Корнилий Леонтиевич
Мать: Гром Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1879
Мать ребёнка: Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
07.10.1880
Дочь: Домна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефросинья Александровна
Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-CZ76
Рождение ребёнка
20.12.1882
Мать ребёнка: Ефросинья Александровна
Рождение ребёнка
18.08.1899
Мать ребёнка: Мориамна Павловна
Бракосочетание
10.10.1904
Жена: Гром Ксения Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-GHMT Указан возраст Дмитрия 49 (должно быть 54) и возраст Ксении 24
Рождение ребёнка
04.05.1905
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гром Ксения Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-K6WQ
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Гликерия Димитриевна
Мать ребёнка: Гром Ксения Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-G2RD
Рождение ребёнка
13.09.1909
Дочь: Марфа Димитриевна
Мать ребёнка: Гром Ксения Филипповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-2VCR
Смерть
Неизвестно