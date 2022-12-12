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Гром Дмитрий Корнилиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1850

Отец: Гром Корнилий Леонтиевич

Мать: Гром Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
07.01.1879

Сын: Гром Иоанн Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
07.10.1880

Дочь: Домна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефросинья Александровна

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-CZ76
Рождение ребёнка
20.12.1882

Сын: Гром Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ефросинья Александровна

Рождение ребёнка
18.08.1899

Сын: Гром Семеон Дмитриевич

Мать ребёнка: Мориамна Павловна

Бракосочетание
10.10.1904

Жена: Гром Ксения Филипповна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-GHMT Указан возраст Дмитрия 49 (должно быть 54) и возраст Ксении 24
Рождение ребёнка
04.05.1905

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гром Ксения Филипповна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-K6WQ
Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Гликерия Димитриевна

Мать ребёнка: Гром Ксения Филипповна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-G2RD
Рождение ребёнка
13.09.1909

Дочь: Марфа Димитриевна

Мать ребёнка: Гром Ксения Филипповна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-2VCR
Смерть
Неизвестно
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