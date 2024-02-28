Борздун Поликарп Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борздун Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1898
Сын: Борздун Тимофей Поликарпович
Мать ребёнка: Борздун Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
18.04.1900
Сын: Борздун Георгий (Егор) Поликарпович
Мать ребёнка: Борздун Стефанида Онуфриевна
Смерть
Неизвестно