Борздун Стефанида Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1898
Сын: Борздун Тимофей Поликарпович
Отец ребёнка: Борздун Поликарп Захарович
Рождение ребёнка
18.04.1900
Сын: Борздун Георгий (Егор) Поликарпович
Отец ребёнка: Борздун Поликарп Захарович
Смерть
Неизвестно