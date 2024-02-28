Борздун Стефанида Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борздун Стефанида Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борздун Поликарп Захарович

Рождение ребёнка
03.03.1898

Сын: Борздун Тимофей Поликарпович

Отец ребёнка: Борздун Поликарп Захарович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.04.1900

Сын: Борздун Георгий (Егор) Поликарпович

Отец ребёнка: Борздун Поликарп Захарович

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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