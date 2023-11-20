Злобина Татьяна Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Татьяна Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Софонтьева

Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрона Софонтьева

Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Злобин Назар Софонтьев

Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Софонтьева

Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Софонтьева

Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Софонтьева

Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Злобин Зиновей Софонтьев

Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Софонт Егорович

Смерть
Неизвестно
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