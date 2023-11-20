Злобина Татьяна Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Софонтьева
Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрона Софонтьева
Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Софонтьева
Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Софонтьева
Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Софонтьева
Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Злобин Софонт Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно