Лапин Емельян Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лапин Емельян Петрович

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Лапин ПётрНеизвестно г.р.
Мать
Лапина (?) ?Неизвестно г.р.
Дети
Голубкова (Лапина) Елизавета ЕмельяновнаМежду 1834 и 1836 г.р.
Лапин Василий Емельянович28.01.1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапин Пётр

Мать: Лапина (?) ?

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836

Дочь: Голубкова (Лапина) Елизавета Емельяновна

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

Рождение ребёнка
1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

Рождение ребёнка
28.01.1846

Сын: Лапин Василий Емельянович

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Рождение ребёнка
07.01.1849

Сын: Лапин Владимир Емельянович

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Дочь: (Лапина) Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

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