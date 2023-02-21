Лапин Емельян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапин Пётр
Мать: Лапина ?
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836
Дочь: Голубкова Елизавета Емельяновна
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
28.01.1846
Сын: Лапин Василий Емельянович
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
07.01.1849
Сын: Лапин Владимир Емельянович
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Дочь: Вера Емельяновна
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно