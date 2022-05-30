Лапин Емельян Петрович
мужской, родился Неизвестно
ОтецЛапин ПётрНеизвестно г.р.
МатьЛапина (?) ?Неизвестно г.р.
Дети
Голубкова (Лапина) Елизавета ЕмельяновнаМежду 1834 и 1836 г.р.
Лапин Василий Емельянович28.01.1846 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапин Пётр
Мать: Лапина (?) ?
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836
Дочь: Голубкова (Лапина) Елизавета Емельяновна
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
1839
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
28.01.1846
Сын: Лапин Василий Емельянович
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.01.1849
Сын: Лапин Владимир Емельянович
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Дочь: (Лапина) Вера Емельяновна
Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева