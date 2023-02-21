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Лапин Емельян Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапин Пётр

Мать: Лапина ?

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836

Дочь: Голубкова Елизавета Емельяновна

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

Рождение ребёнка
28.01.1846

Сын: Лапин Василий Емельянович

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.01.1849

Сын: Лапин Владимир Емельянович

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Дочь: Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Лапина Наталья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
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