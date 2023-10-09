Соломатин Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1940
Дата смерти?.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1940
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1988