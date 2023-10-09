Соломатин Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатин Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1940

Дата смерти

?.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1940

Отец: Соломатин Сергей Архипович

Мать: Соломатина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.1988
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