Потапец Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапец Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1961

Дочь: Потапец Галина Михайловна

Отец ребёнка: Потапец Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Потапец Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Потапец Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапец Мария Михайловна

Отец ребёнка: Потапец Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапец Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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