Лаппо Мирон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаппо Василий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лаппо Иван Миронович
Мать ребёнка: Лаппо 4???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаппо Анна Мироновна
Мать ребёнка: Лаппо 2???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лаппо 4???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаппо 4???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чёрствая Соня Мироновна
Мать ребёнка: Лаппо 3???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаппо 3???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владычинская Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Лаппо 2???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаппо Матрёна Мироновна
Мать ребёнка: Лаппо 1???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаппо 2???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лаппо 1???
Смерть
Неизвестно