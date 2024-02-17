Лаппо Мирон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаппо Мирон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаппо Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лаппо Иван Миронович

Мать ребёнка: Лаппо 4???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаппо Анна Мироновна

Мать ребёнка: Лаппо 2???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаппо Андрей Миронович

Мать ребёнка: Лаппо 4???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаппо 4???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чёрствая Соня Мироновна

Мать ребёнка: Лаппо 3???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаппо 3???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владычинская Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Лаппо 2???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаппо Матрёна Мироновна

Мать ребёнка: Лаппо 1???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаппо 2???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаппо Иосиф Миронович

Мать ребёнка: Лаппо 1???

Смерть
Неизвестно
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