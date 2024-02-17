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Лаппо Анна Мироновна
Лаппо Анна Мироновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1937
Пол
Женский
Отец
Лаппо Мирон Васильевич
Мать
Лаппо 2???
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лаппо Мирон Васильевич
Мать:
Лаппо 2???
Смерть
1937
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