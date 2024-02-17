Лаппо Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаппо Анна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаппо Мирон Васильевич

Мать: Лаппо 2???

Смерть
1937
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