Сухопарова (Бегунова) Мелания Михайловна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Бегунов Михаил
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сухопаров Павел Трофимович
Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухопаров Афанасий Трофимович
Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухопарова Феодосия Трофимова
Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухопаров Василий Трофимович
Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно