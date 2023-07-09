Проскуряков Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскуряков Федор Андреевич

Проскуряков Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Проскурякова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Проскуряков Ефрем Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Проскуряков Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803 или 1805

Сын: Проскуряков Фрол Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close