Проскуряков Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Проскуряков Ефрем Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Проскуряков Михаил Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803 или 1805
Сын: Проскуряков Фрол Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно