Цыбик Феодора
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Чачака Аксентьевна
Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Цыбик Василий Аксентьевич
Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Цыбик Дмитрий Аксентьевич
Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Цыбик Константин Аксентьевич
Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Цыбик Николай Аксентьевич
Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович
Смерть
Неизвестно