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Цыбик Феодора

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Чачака Аксентьевна

Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Цыбик Василий Аксентьевич

Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Цыбик Дмитрий Аксентьевич

Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Цыбик Федор Аксентьевич

Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Цыбик Савва Аксентьевич

Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Цыбик Константин Аксентьевич

Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Цыбик Николай Аксентьевич

Отец ребёнка: Цыбик Аксентий Константинович

Смерть
Неизвестно
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