Чумарова (Хусаинова (По Первому Мужу)) Амина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1949
Дата смерти01.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1972
Сын: Хусаинов Рафаэль
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1977
Муж: Чумаров Шевкет
Смерть
01.04.1995
Причина смерти: Болезнь