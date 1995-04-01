Чумарова (Хусаинова (По Первому Мужу)) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумарова (Хусаинова (По Первому Мужу)) Амина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1949

Дата смерти

01.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1972

Сын: Хусаинов Рафаэль

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1977

Муж: Чумаров Шевкет

Смерть
01.04.1995
Причина смерти: Болезнь

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