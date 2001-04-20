Хусаинов Рафаэль
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения05.10.1972
Дата смерти20.04.2001
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Жмак) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жмак) Елена
Смерть
20.04.2001
Причина смерти: убили