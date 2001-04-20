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Хусаинов Рафаэль

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

05.10.1972

Дата смерти

20.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1949 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чумарова (Хусаинова (По Первому Мужу)) Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жмак) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жмак) Елена

Смерть
20.04.2001
Причина смерти: убили

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