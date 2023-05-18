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Филатов Семён Мефодиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.?.1896

Жена: Филатова Анна Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.01.1897

Сын: Филатов Семён Семёнович

Мать ребёнка: Филатова Анна Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Ксения Семёновна

Мать ребёнка: Филатова Анна Стефановна

Смерть
Неизвестно
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