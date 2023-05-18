Филатов Семён Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.?.1896
Жена: Филатова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
29.01.1897
Мать ребёнка: Филатова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Ксения Семёновна
Мать ребёнка: Филатова Анна Стефановна
Смерть
Неизвестно