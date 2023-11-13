Кустова Хавронья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1919
Дочь: Макарова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Кустов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кустов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кустов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдкина Мария Григориевна
Отец ребёнка: Кустов Григорий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно