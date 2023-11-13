Кустова Хавронья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКустова Хавронья Герасимовна

Кустова Хавронья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрюков Герасим Моисеевич

Мать: Стрюкова Хрестинья Фаддеевна

Рождение ребёнка
12.12.1919

Дочь: Макарова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Кустов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
01.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кустов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кустов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдкина Мария Григориевна

Отец ребёнка: Кустов Григорий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустов Григорий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close