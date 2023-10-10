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(Чуднова) Акилина Антонова

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.06.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1803 ст.

Отец: Чуднов Антон Тарасов

Мать: Чуднова Анисья

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
В метрической книге Михайлово-Архангельской церкви с. Михайловского Борогодицкого уезда Тульской губернии обнаружена запись № 54 от 13 июня 1803 года, в разделе "О родившихся": У крестьянина Антона Та... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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