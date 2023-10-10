(Чуднова) Акилина Антонова
Место рождения
Дата рождения13.06.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1803 ст.
Отец: Чуднов Антон Тарасов
Мать: Чуднова Анисья
В метрической книге Михайлово-Архангельской церкви с. Михайловского Борогодицкого уезда Тульской губернии обнаружена запись № 54 от 13 июня 1803 года, в разделе "О родившихся": У крестьянина Антона Та... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно