Тараш (Чубарева) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш (Чубарева) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1863

Муж: Тараш Пантелеймон Саввич

Рождение ребёнка
24.09.1863

Дочь: Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич

Рождение ребёнка
28.05.1866

Сын: Тараш Евсей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич

Рождение ребёнка
20.06.1868

Дочь: Тохтамыш Фотия Пантелеевна

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич

Рождение ребёнка
22.10.1870

Дочь: Анна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич

Рождение ребёнка
17.06.1875

Дочь: Александра Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич

Рождение ребёнка
05.01.1879

Сын: Тараш Христофор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич

Смерть
Неизвестно
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