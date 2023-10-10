Тараш (Чубарева) Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1863
Рождение ребёнка
24.09.1863
Дочь: Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич
Рождение ребёнка
28.05.1866
Сын: Тараш Евсей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич
Рождение ребёнка
20.06.1868
Дочь: Тохтамыш Фотия Пантелеевна
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич
Рождение ребёнка
22.10.1870
Дочь: Анна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич
Рождение ребёнка
17.06.1875
Дочь: Александра Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич
Рождение ребёнка
05.01.1879
Сын: Тараш Христофор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тараш Пантелеймон Саввич
Смерть
Неизвестно