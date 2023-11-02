Клейнос Евдокия Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти12.12.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Клейнос Василий
Отец ребёнка: Клейнос Кирило
Бракосочетание
До 1755
Муж: Клейнос Кирило
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Клейнос Павел
Отец ребёнка: Клейнос Кирило
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Клейнос Кирило
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Клейнос Григорий
Отец ребёнка: Клейнос Кирило
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Ефросиния
Отец ребёнка: Клейнос Кирило
Смерть
12.12.1799