Клейнос Евдокия Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлейнос Евдокия Афанасиева

Клейнос Евдокия Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

12.12.1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Клейнос Василий

Отец ребёнка: Клейнос Кирило

Карыльское, Чернігівська область
Бракосочетание
До 1755

Муж: Клейнос Кирило

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Клейнос Павел

Отец ребёнка: Клейнос Кирило

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Клейнос Кирило

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Клейнос Григорий

Отец ребёнка: Клейнос Кирило

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Ефросиния

Отец ребёнка: Клейнос Кирило

Карыльское, Чернігівська область
Смерть
12.12.1799
Карыльское, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close