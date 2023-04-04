Смирнова (Муханова) Татьяна Андриановна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова (Муханова) Татьяна Андриановна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1892

умерла 1981

Супруги
Смирнов Алексей Петрович1889 г.р.
Дети
Смирнов Борис Алексеевич23.03.1912 г.р.
(Смирнова) Валентина Алексеевна29.04.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Смирнов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
29.04.1914

Дочь: (Смирнова) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1981

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