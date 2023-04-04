Смирнова (Муханова) Татьяна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1912
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
29.04.1914
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981