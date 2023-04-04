Смирнова (Муханова) Татьяна Андриановна
женский, родилась 1892
умерла 1981
Супруги
Смирнов Алексей Петрович1889 г.р.
Дети
Смирнов Борис Алексеевич23.03.1912 г.р.
(Смирнова) Валентина Алексеевна29.04.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1912
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.04.1914
Дочь: (Смирнова) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1981