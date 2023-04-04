Смирнова (Муханова) Татьяна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Муханова) Татьяна Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Смирнов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.04.1914

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Петрович

Смерть
1981
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