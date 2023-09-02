Левченко Виктор Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Левченко Виктор Викторович
Мать ребёнка: Левченко Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Левченко Лидия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левченко Лидия Матвеевна
Смерть
Неизвестно