Левченко Виктор Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Виктор Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Левченко Виктор Викторович

Мать ребёнка: Левченко Лидия Матвеевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Левченко Юрий Викторович

Мать ребёнка: Левченко Лидия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Лидия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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