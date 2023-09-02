Левченко Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Виктор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Левченко Виктор Андрианович

Мать: Левченко Лидия Матвеевна

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