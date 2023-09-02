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Левченко Виктор Викторович
Левченко Виктор Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Левченко Виктор Андрианович
Мать
Левченко (Макушкина) Лидия Матвеевна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Левченко Виктор Андрианович
Мать:
Левченко Лидия Матвеевна
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