Иов Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: Кирей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Дочь: ??? Иовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Игнатий Иович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Никита Иович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно