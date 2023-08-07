Иов Киреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иов Киреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1634 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1677 г.р.
1677 г.р.
1694 г.р.

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: Кирей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Дочь: ??? Иовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Игнатий Иович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Никита Иович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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