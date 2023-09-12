Зотов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1905
Дочь: Маслова Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Зотова Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зотова Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Зотова Евдокия Марковна
Смерть
Неизвестно