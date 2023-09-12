Зотов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1905

Дочь: Маслова Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Зотова Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Зотова Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Зотова Евдокия Марковна

Смерть
Неизвестно
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