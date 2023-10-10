Браганцова (Фильченко) Агриппина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1900
Рождение ребёнка
12.11.1901
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Браганцов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
21.06.1905
Дочь: Зиновия Михайловна
Отец ребёнка: Браганцов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1907
Сын: Браганцов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Браганцов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1914
Сын: Браганцов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Браганцов Михаил Васильевич
Бракосочетание
07.05.1921
Муж: Степин Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно