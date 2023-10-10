Браганцова (Фильченко) Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браганцова (Фильченко) Агриппина Алексеевна

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

23.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
12.11.1900

Муж: Браганцов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1901

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Браганцов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
21.06.1905

Дочь: Зиновия Михайловна

Отец ребёнка: Браганцов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Браганцов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Браганцов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1914

Сын: Браганцов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Браганцов Михаил Васильевич

Бракосочетание
07.05.1921

Муж: Степин Михаил

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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