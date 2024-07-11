Буркина Аксинья (Ксения) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Буркин Матвей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Буркин Матвей Прокофьевич
Рождение ребёнка
04.12.1859 ст.
Отец ребёнка: Буркин Матвей Прокофьевич
Рождение ребёнка
23.01.1862 ст.
Дочь: Буркина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Буркин Матвей Прокофьевич
Смерть
Неизвестно