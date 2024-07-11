Буркина Аксинья (Ксения) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркина Аксинья (Ксения) Ивановна

Место рождения

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буркин Матвей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Буркин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Буркин Матвей Прокофьевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Буркин Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Буркин Матвей Прокофьевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1859 ст.

Сын: Буркин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Буркин Матвей Прокофьевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1862 ст.

Дочь: Буркина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Буркин Матвей Прокофьевич

Московская, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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