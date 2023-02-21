Фекла Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Между 1813 и 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Павел Артемов

Отец ребёнка: Артем Фомин

Чегодаево, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родион Артемов

Отец ребёнка: Артем Фомин

Смерть
Между 1813 и 1817
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