Фекла Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиМежду 1813 и 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Павел Артемов
Отец ребёнка: Артем Фомин
Чегодаево, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родион Артемов
Отец ребёнка: Артем Фомин
Смерть
Между 1813 и 1817