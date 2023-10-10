Квитка (Исаевская) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитка (Исаевская) Евдокия Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1883

Отец: Исаевский Василий Павлович

Мать: Исаевская Ольга Петровна

Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Квитка Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Квитка Григорий Иванович

Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.03.1908

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич

Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Квитка Иван Иванович

Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич

Рождение ребёнка
24.08.1918

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Квитка Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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