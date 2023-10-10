Квитка (Исаевская) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1883
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
01.10.1905
Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.03.1908
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Квитка Иван Иванович
Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.08.1918
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Квитка Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно