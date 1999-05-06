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Дубинский Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1935

Дата смерти

06.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1959

Сын: Дубинский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Дубинская Мария Александровна

Даурское, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Устинович Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Дубинская Мария Александровна

Рождение ребёнка
01.05.1967

Сын: Дубинский Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Дубинская Мария Александровна

ст. Зыково Емельяновский район Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинская Мария Александровна

Смерть
06.05.1999
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