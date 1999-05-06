Дубинский Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1935
Дата смерти06.05.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1959
Сын: Дубинский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Дубинская Мария Александровна
Даурское, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Устинович Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Дубинская Мария Александровна
Рождение ребёнка
01.05.1967
Сын: Дубинский Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Дубинская Мария Александровна
ст. Зыково Емельяновский район Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1999