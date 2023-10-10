Сафиуллина (Зинаитова) Таглима Нагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина (Зинаитова) Таглима Нагимовна

Место рождения

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.1964

Сын: Сафиуллин Альберт Саибович

Отец ребёнка: Сафиуллин Саиб Зартдинович

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.08.1971

Дочь: Давлятханова Альвера Саибовна

Отец ребёнка: Сафиуллин Саиб Зартдинович

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1978

Сын: Сафиуллин Алик Саибович

Отец ребёнка: Сафиуллин Саиб Зартдинович

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиуллин Саиб Зартдинович

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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