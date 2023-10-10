Сафиуллина (Зинаитова) Таглима Нагимовна
Место рождения
Дата рождения02.12.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1964
Сын: Сафиуллин Альберт Саибович
Отец ребёнка: Сафиуллин Саиб Зартдинович
Рождение ребёнка
11.08.1971
Дочь: Давлятханова Альвера Саибовна
Отец ребёнка: Сафиуллин Саиб Зартдинович
Рождение ребёнка
1978
Отец ребёнка: Сафиуллин Саиб Зартдинович
Бракосочетание
Неизвестно