Сафиуллин Саиб Зартдинович
Место рождения
Дата рождения10.02.1937
Дата смерти25.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937
Отец: Сафиуллин Зартдин
Рождение ребёнка
03.03.1964
Сын: Сафиуллин Альберт Саибович
Мать ребёнка: Сафиуллина Таглима Нагимовна
Рождение ребёнка
11.08.1971
Дочь: Давлятханова Альвера Саибовна
Мать ребёнка: Сафиуллина Таглима Нагимовна
Рождение ребёнка
1978
Мать ребёнка: Сафиуллина Таглима Нагимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1999