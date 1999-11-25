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Сафиуллин Саиб Зартдинович

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Место рождения

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.02.1937

Дата смерти

25.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1937

Отец: Сафиуллин Зартдин

Мать: Сафиуллина Ракиба Мухаматулловна

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.1964

Сын: Сафиуллин Альберт Саибович

Мать ребёнка: Сафиуллина Таглима Нагимовна

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.08.1971

Дочь: Давлятханова Альвера Саибовна

Мать ребёнка: Сафиуллина Таглима Нагимовна

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1978

Сын: Сафиуллин Алик Саибович

Мать ребёнка: Сафиуллина Таглима Нагимовна

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафиуллина Таглима Нагимовна

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
25.11.1999
Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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