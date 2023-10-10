Маркова (Котягина) Марина (Мария) Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Котягина) Марина (Мария) Гаврилова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.07.1880

Дата смерти

08.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1880

Отец: Котягин Гавриил Игнатов

Мать: Котягина Ксения (Дометиева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.10.1902

Муж: Марков Ульян (Марков)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1903

Сын: Пётр Ульянов

Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Максим Ульянов

Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Макарий Ульянов

Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1906

Дочь: Анна Ульянова

Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1908

Дочь: Матрона Ульянова

Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1911

Дочь: Мария Ульянова

Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.06.1911
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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