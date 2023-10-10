Маркова (Котягина) Марина (Мария) Гаврилова
Место рождения
Дата рождения12.07.1880
Дата смерти08.06.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1880
Бракосочетание
23.10.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1903
Сын: Пётр Ульянов
Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)
Рождение ребёнка
04.02.1905
Сын: Максим Ульянов
Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Макарий Ульянов
Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)
Рождение ребёнка
19.10.1906
Дочь: Анна Ульянова
Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)
Рождение ребёнка
31.10.1908
Дочь: Матрона Ульянова
Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)
Рождение ребёнка
24.01.1911
Дочь: Мария Ульянова
Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)
Смерть
08.06.1911
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище