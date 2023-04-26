Тихонова Анна Левченко
Место рождениягород Кузнецк , Саратовская губерния
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1904
Сын: Тихонов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
09.06.1906
Сын: Тихонов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
02.12.1908
Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
27.02.1912
Сын: Тихонов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
23.04.1914
Сын: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
12.01.1918
Дочь: Синицына Лидия Тихонова
Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич
Рождение ребёнка
16.02.1922
Дочь: Одрузова Вов Любовь Тихонова
Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно