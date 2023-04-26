Тихонова Анна Левченко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Анна Левченко

Место рождения

город Кузнецк , Саратовская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1904

Сын: Тихонов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1906

Сын: Тихонов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1908

Сын: Тихонов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1912

Сын: Тихонов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1914

Сын: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1918

Дочь: Синицына Лидия Тихонова

Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1922

Дочь: Одрузова Вов Любовь Тихонова

Отец ребёнка: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов (ст. 58-10 Ч. 1 Ук) Алексей Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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