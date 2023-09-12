Голованова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1929
Дочь: Сарычева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Голованов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кринки, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1931