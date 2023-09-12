Голованова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1929

Дочь: Сарычева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Голованов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кринки, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1931
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