Чельцов Федосей Семенов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Чельцов Семен Петров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Чельцова Настасья Федосеевна
Мать ребёнка: Чельцова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чельцов Григорий Федосеев
Мать ребёнка: Чельцова Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Чельцова Наталья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно