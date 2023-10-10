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Чельцов Федосей Семенов

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Чельцов Семен Петров

Мать: Чельцова Устенья Андреева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Чельцова Настасья Федосеевна

Мать ребёнка: Чельцова Наталья Стефанова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чельцов Григорий Федосеев

Мать ребёнка: Чельцова Наталья Стефанова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Чельцов Иван Федосеев

Мать ребёнка: Чельцова Наталья Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чельцова Наталья Стефанова

Смерть
Неизвестно
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