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Прокубовский Вячеслав Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1958

Отец: Прокубовский Петр Львович

Мать: Фомина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
05.09.1982

Дочь: Крайкина Юлия Вячеславовна

Мать ребёнка: Прокубовская Ирина Юрьевна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.10.1985

Дочь: Еремина Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Прокубовская Ирина Юрьевна

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