Прокубовский Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1958
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1958
Отец: Прокубовский Петр Львович
Мать: Фомина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
05.09.1982
Дочь: Крайкина Юлия Вячеславовна
Мать ребёнка: Прокубовская Ирина Юрьевна
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.10.1985
Дочь: Еремина Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Прокубовская Ирина Юрьевна