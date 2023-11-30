Крайкина (Прокубовская) Юлия Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения05.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1982
Рождение ребёнка
03.09.2005
Дочь: Храмкова Варвара Витальевна
Отец ребёнка: Храмков Виталий Юрьевич
Рождение ребёнка
16.06.2008
Сын: Храмков Тимофей Витальевич
Отец ребёнка: Храмков Виталий Юрьевич
Рождение ребёнка
28.04.2020
Дочь: Крайкина Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Крайкин Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно