Крайкина (Прокубовская) Юлия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайкина (Прокубовская) Юлия Вячеславовна

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Место рождения

Переславль-Залесский

Дата рождения

05.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1982

Отец: Прокубовский Вячеслав Петрович

Мать: Прокубовская Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
03.09.2005

Дочь: Храмкова Варвара Витальевна

Отец ребёнка: Храмков Виталий Юрьевич

Рождение ребёнка
16.06.2008

Сын: Храмков Тимофей Витальевич

Отец ребёнка: Храмков Виталий Юрьевич

Рождение ребёнка
28.04.2020

Дочь: Крайкина Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Крайкин Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайкин Андрей Владимирович

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