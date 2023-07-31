Жигалова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1975

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1975

Отец: Рябцев Александр Михайлович

Мать: Рябцева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.03.1994

Дочь: Жигалова Алена Олеговна

Отец ребёнка: Жигалов Олег Витальевич

Рождение ребёнка
01.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жигалов Олег Витальевич

Киров, город Киров, Кировская область
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