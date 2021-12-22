Жигалов Олег Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1966
Дата смерти22.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1966
Рождение ребёнка
28.03.1994
Дочь: Жигалова Алена Олеговна
Мать ребёнка: Жигалова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жигалова Наталья Александровна
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
22.12.2021