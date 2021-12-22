Жигалов Олег Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалов Олег Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1966

Дата смерти

22.12.2021

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1966

Отец: Жигалов Виталий Николаевич

Мать: Жигалова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.03.1994

Дочь: Жигалова Алена Олеговна

Мать ребёнка: Жигалова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жигалова Наталья Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
22.12.2021
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