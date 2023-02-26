Иванов Николай Ефремович
Место рожденияПсарцы, Смоленская область
Дата рождения02.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Псарцы, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1953
Дочь: Холомьёва Лина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Вера
Колодня, Смоленский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Вера
Смерть
Неизвестно
Смоленск
Похороны
Неизвестно
Псарцы, Смоленская область