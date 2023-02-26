Иванов Николай Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Ефремович

Место рождения

Псарцы, Смоленская область

Дата рождения

02.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Псарцы, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1953

Дочь: Холомьёва Лина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Вера

Колодня, Смоленский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Вера

Смерть
Неизвестно
Смоленск
Похороны
Неизвестно
Псарцы, Смоленская область
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