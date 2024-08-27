Nürnberger Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nürnberger Johannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Nürnberger (Johann) Friedrich

Мать: Nürnberger Catharina

Рождение ребёнка
1841

Сын: Nürnberger Peter Andreas

Мать ребёнка: Nürnberger Anna Maria

Рождение ребёнка
17.11.1843

Сын: Nurnberger Johannes

Мать ребёнка: Nürnberger Anna Maria

Рождение ребёнка
1848

Сын: Nürnberger Johan Josef

Мать ребёнка: Nürnberger Anna Maria

Смерть
1867
Кривовское, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Врата Люнена: Он скончался в 1867 году в Обермонжуре, Саратовская область, Россия.

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