Nürnberger Johannes
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Nürnberger Anna Maria
Рождение ребёнка
17.11.1843
Сын: Nurnberger Johannes
Мать ребёнка: Nürnberger Anna Maria
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Nürnberger Anna Maria
Смерть
1867
Кривовское, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Врата Люнена: Он скончался в 1867 году в Обермонжуре, Саратовская область, Россия.