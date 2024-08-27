Nürnberger Anna Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Nürnberger Johannes
Рождение ребёнка
17.11.1843
Сын: Nurnberger Johannes
Отец ребёнка: Nürnberger Johannes
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Nürnberger Johannes
Смерть
Неизвестно