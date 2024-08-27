Nürnberger Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nürnberger Anna Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Nürnberger Peter Andreas

Отец ребёнка: Nürnberger Johannes

Рождение ребёнка
17.11.1843

Сын: Nurnberger Johannes

Отец ребёнка: Nürnberger Johannes

Рождение ребёнка
1848

Сын: Nürnberger Johan Josef

Отец ребёнка: Nürnberger Johannes

Смерть
Неизвестно

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